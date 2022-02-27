برشلونة يواصل نتائجه المميزة ويسحق بلباو برباعية نظيفة

سحق برشلونة ضيفه أتلتيك بلباو برباعيةٍ دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب كامب ناو ليلة الأحد لحساب المرحلة الـ 26 من منافسات بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تناوب على تسجيل أهداف البلاوغرانا لاعبوه المهاجمون وهم بيير إيميريك أوباميانغ وعثمان ديمبيلي ولوك دي يونغ وممفيس ديباي في الدقائق 37 و 73 و 90 و 90+4.

برشلونة يسترجع المركز الرابع

بهذا الانتصار الكاسح، رفع البارسا رصيده إلى 45 نقطة من 25 لقاء، ليستعيد المركز الرابع من خصمه أتلتيكو مدريد الذي تراجع إلى المركز الخامس بنفس الرصيد من 26 مباراة.

أما أتلتيك بلباو، فتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثامن من 26 مباراة.