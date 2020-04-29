برشلونة يوافق على بيع آرتور ميلو

منحت إدارة برشلونة الضوء الأخضر ليوفنتوس للتفاوض مع لاعب الوسط آرتور ميلو خلال الفترة القادمة، لإقناعه بالانتقال إلى تورينو.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن أن مسؤولي البارسا تحدثوا مع نظرائهم في يوفي بهذا الشأن في ظل رغبة عدد من الأندية الأخرى في ضم الدولي البرازيلي مثل توتنهام وتشيلسي.

وعلى الرغم من استعداد يوفنتوس لدفع مقابل مادي للحصول على آرتور، إلا أن هناك بعض اللاعبين الذين يراقبهم برشلونة في صفوف بطل إيطاليا قد يدخلون ضمن الصفقة، مثل ثنائي الوسط ميراليم بيانيتش، ورودريغو بينتانكور، إضافة إلى المدافعين ميريه ديميرال، وماتيس دي ليخت.