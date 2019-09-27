برشلونة يوافق على بيع راكيتيتش في يناير

أكد موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي الجمعة، موافقة برشلونة على بيع نجم الوسط إيفان راكيتيتش في يناير القادم، لقلة مشاركاته مع الفريق هذا الموسم.

ويتابع موقف الدولي الكرواتي أندية إنتر ميلان وآرسنال ومانشستر يونايتد، مع توقعات بأن الأخير هو الأقرب لضمه لخلافة نيمانيا ماتيتش.

ومن المتوقع أن يوافق البارسا على بيع عقد الكرواتي في يناير، بحال وصول عرض رسمي من أجله بقيمة 40 مليون يورو على الأقل.

يذكر أن راكيتيتش خسر مكانه ضمن التشكيلة الأساسية لبرشلونة، لصالح الثنائي الشاب آرتور ميلو وفرينكي دي يونغ.