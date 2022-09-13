برشلونة يوافق على تخفيض سعر غريزمان

أكد الصحفي الفرنسي لواك تانزي أن برشلونة وأتلتيكو مدريد اقتربا من التوصل لاتفاق لتخفيض قيمة صفقة النجم أنتوان غريزمان من 40 مليون يورو إلى 25 مليون يورو.

وعمل أتلتيكو على تقسيم دقائق مشاركة الهداف الفرنسي هذا الموسم حتى لا يصل عددها الكلي لنقطة تجبره على تفعيل بند شراء اللاعب بصورة نهائية بالسعر المقترح في السابق.

وراعت إدارة البارسا هذا الأمر وعملت على تخفيض القيمة الكلية للصفقة من أجل تسهيل إتمامها.

ما هي إحصائيات غريزمان هذا الموسم؟

خاض الفرنسي حتى الآن 165 دقيقة بالمجمل هذا الموسم مقسمة على 6 مباريات، وزار الشباك 3 مرات.

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً شارك مع أتلتيكو مدريد في 299 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات، سجل فيها 144 هدفاً، كما صنع 57 هدف آخر.