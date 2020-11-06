برشلونة يوجه أنظاره صوب تورام

يتابع برشلونة موقف ماركوس تورام جناح بوروسيا مونشنغلادباخ تمهيداً لضمه في أقرب فرصة ممكنة.

وظهر الفرنسي الشاب كأحد أبرز المواهب خلل الفترة الأخيرة، بسبب مستواه المميز مع مونشنغلادباخ على جميع المستويات.

وتألق تورام بشكل لافت في دوري أبطال أوروبا على وجه التحديد، حيث سجل ثنائية في شباك ريال مدريد الشهر الماضي.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية اهتمام برشلونة بالتعاقد مع تورام في صفقة قد تصل قيمتها إلى 32 مليون يورو.

ولا يعتبر برشلونة الطرف الوحيد المهتم بنجل النجم السابق ليليان تورام، إذ يسعى أيضاً لضمه كلٌ من يوفنتوس وميلان.

وكان آرسين فينغر مدرب آرسنال الأسبق قد قارن تورام بتييري هنري قائلاً: "كان هنري أحد أذكى اللاعبين في بداية ظهوره، وتمتع وقتها بقدرات بدنية وفنية عالية، هناك لاعب في الدوري الألماني يذكرني به وهو ماركوس تورام".

يذكر أن صاحب الـ 23 عاماً سجل 3 أهداف وصنع 5 في 10 مباريات مع مونشنغلادباخ بجميع البطولات هذا الموسم.