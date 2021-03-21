برشلونة يوجه أنظاره نحو هالاند

اتخذ جوان لابورتا رئيس برشلونة الخطوة الأولى نحو التعاقد مع إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وزعمت العديد من التقارير أن لابورتا يستهدف حسم صفقة النرويجي لإقناع القائد ليونيل ميسي بتجديد عقده.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، اتصل لابورتا بمينو رايولا وكيل هالاند وأبلغه باهتمام برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة معقدة، لكن رئيس البارسا يبذل كل ما في وسعه لإبرام تعاقد مميز الصيف المقبل.

وأوضحت أن لابورتا يتمتع بعلاقة جيدة جداً مع رايولا، لكن هالاند هو من ستكون له الكلمة الفصل بشأن النادي الذي سينتقل إليه.

وذكرت أن الجوهرة النرويجية يخطط لسماع جميع العروض المقدمة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وقالت “سبورت” أن ريال مدريد ومانشستر سيتي ينافسان برشلونة على ضم هالاند، ولديهما أموال جاهزة لإضفاء الطابع الرسمي على الصفقة.

وتحوم الكثير من الشائعات حول مصير النجم الشاب خلال الموسم المقبل بعدما ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة أكثر من مرة.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” قد يفضل هالاند العودة إلى إنجلترا للسير على خطى والده الذي لعب مع مانشستر سيتي وليدز يونايتد.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي عندما وقع مع والد هالاند من ليدز في 2000 بعد الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لم يكن بإمكانه توقع مدى أهمية الصفقة بعد 21 عاماً.

وأوضحت أن والد هالاند شارك في 41 مباراة مع سيتي، ثم انتهت مسيرته مبكراً بعد تعرضه لإصابة قوية من قبل روي كين في ديربي مانشستر عام 2001.

وقالت الصحيفة أن النرويجي سيعود الآن إلى مدينة مانشستر لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن لاعب دورتموند قد يعود إلى إنجلترا حيث أمضى الكثير من فترة طفولته هناك.

وذكرت أن هالاند لا يزال حتى الآن مشجعاً كبيرا لليدز رغم ولادته بعد أسابيع فقط من ترك والده للنادي من أجل الانضمام إلى مانشستر سيتي.

وقال هالاند عندما بلغ 16 عاماً “أريد أن أكون الأفضل. أحلم بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليدز.

“كما أن هدفي أن أصبح لاعبا أفضل من أبي. أتمنى أن أكون قادراً على خوض مباريات دولية أكثر منه”.

وخاض هالاند سبع مباريات دولية حتى الآن مقارنة بـ 34 مباراة لوالده، كما أن لقب الدوري سيكون قريباً منه، لكنه لن يحقق حلمه القديم بقميص ليدز.