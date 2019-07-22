برشلونة يوجه اهتمامه صوب ديفيد آلابا

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية الاثنين، اهتمام برشلونة بالتعاقد مع ديفيد آلابا ظهير بايرن ميونيخ، وفقاً لمصادر مقربة من النادي الكتالوني.

ويرغب البارسا في ضم الدولي النمساوي لتدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب خبير يستطيع منافسة جوردي آلبا، بالإضافة إلى قدرته على شغل عدة مراكز داخل الملعب في خطي الدفاع والوسط.

ويسعى برشلونة لحسم الصفقة مقابل 40 مليون يورو، تلبية لرغبة المدرب إيرنيستو فالفيردي السابق للحصول على ظهير أيسر جديد في أقرب وقت.

يذكر أن بايرن لا يمانع بيع آلابا إلى برشلونة، لكنه يفضل إدخاله ضمن صفقة تبادلية يحصل بموجبها على خدمات الجناح عثمان ديمبيلي.