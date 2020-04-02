برشلونة يوفر 14 مليون يورو شهرياً بعد خفض أجور لاعبيه

من المنتظر أن يوفر برشلونة 14 مليون يورو شهرياً من خلال تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 70 في المائة للمساعدة في التصدي لأزمة كورونا الراهنة.

وصرح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا أنه نظراً لأن كل الرياضيين سيقلصون رواتبهم بنسبة 70 في المائة، بمن فيهم لاعبو الفرق الناجحة السلة واليد، فإنه ذلك سيخفض نفقات النادي بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليون يورو.

وأضاف رئيس النادي الكتالوني أنه إذا استمرت حالة الطوارئ في إسبانيا لمدة شهر، فإن هذا التخفيض سيعني عملياً تقليصاً للرواتب السنوية بنسبة 75.‏5 في المائة.

وتابع بارتوميو أنه يتوقع أن تستمر حالة الطوارئ «لشهرين بحد أقصى»، وفي هذه الحالة ستصل نسبة التخفيض في الراتب السنوي للاعبين إلى 5.‏11 في المائة.

وكان ليونيل ميسي نجم برشلونة هو قائد حملة الفريق للتنازل عن نسبة كبيرة من رواتبهم لمساعدة ناديهم على اجتياز هذه الأزمة العصيبة.

وشبهت صحيفة «ليكيب» الفرنسية ميسي بالثوري الراحل تشي غيفارا الذي كان رمزاً للثورة الكوبية ووضعت وجه ميسي على نفس هيئة غيفارا في الصفحة الأولى، ومعها عبارة «ليونيل ميسي... تشي (غيفارا) دي برشلونة».

وأعلن ميسي أن نجوم الفريق وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 70 في المائة خلال حالة الطوارئ المفروضة في إسبانيا في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في دفع رواتب باقي العاملين في النادي.

وقال ميسي: «من جانبنا، حانت اللحظة التي نعلن فيها أنه بجانب تخفيض 70 في المائة من رواتبنا خلال فترة فرض حالة الطوارئ، سنقدم إسهامات أيضاً يمكن من خلالها حصول باقي العاملين في النادي على رواتبهم كاملة طوال فترة استمرار هذا الوضع».

وجاءت رسالة التضامن بعدما تردد بشأن محاولات من جانب مسؤولي النادي لإظهار اللاعبين بصورة سيئة، من خلال تسريبات تفيد بأن نجوم الفريق لا يرغبون في القيام بدور في ظل الأزمة. وقال ميسي: «لم نندهش أبداً إزاء حقيقة أن البعض من داخل النادي حاولوا وضعنا تحت المجهر لزيادة الضغوط علينا من أجل القيام بما نقوم به دائماً على أي حال».

وأكد بارتوميو: «ميسي أول من أبلغني بضرورة تطبيق هذا التقليص في الرواتب... يجب أن نتخذ كل الإجراءات لتطبيق هذا».

وأضاف: «من اللحظة الأولى، أردت أن يكون هذا بالاتفاق وليس أمراً مفروضاً رغم أننا نستطيع تطبيق هذا بالقانون. أردنا التوصل لاتفاق لأنه أمر جيد لبرشلونة، واللاعبون أكدوا إخلاصهم وولاءهم للنادي. تم هذا مثلما أردت ودون أن نفرض شيئاً عن اللاعبين. فضلنا الانتظار لمناقشة الأمر مع اللاعبين دون أي إجبار».