برشلونة يوقف محادثاته مع إنتر بشأن لاوتارو

توقفت مفاوضات برشلونة مع أحد أهدافه الرئيسية في فترة الانتقالات المقبلة، وهو لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وبعدما اقترب البارسا من الظفر بتوقيع المهاجم الأرجنتيني، توقف كل شيء من جانب النادي الكتالوني بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، صحفي شبكة “سكاي سبورتس إيطاليا“، توقف المحادثات من جانب برشلونة.

وأضاف دي مارزيو بأن المفاوضات بين الطرفيين وصلت لمرحلة متقدمة، والتي كانت ستشهد انتقال لاعب واحد على الأقل من برشلونة إلى إنتر بجانب المال من أجل لاوتارو، لكن مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع بسبب فيروس كورونا توقفت المفاوضات.

لهذا السبب، لن يقبل إنتر ميلان التخلي عن نجمه إلا بعد الحصول على الشرط الجزائي في عقده والذي تبلغ قيمته 111 مليون يورو.

وكان النادي الكتالوني يأمل في تخفيض المقابل بإدراج لاعبين مثل إيفان راكيتيتش وآرتورو فيدال.

ولن يكون برشلونة قادراً على دفع المبلغ كاملاً، خاصة أن البند ينص على دفعه كله في غضون أسبوع من تفعيله.

يذكر أن تقاريراً أخرى تحدثت عن إمكانية مبادلة أنتوان غريزمان مهاجم البارسا بلاوتارو.