برناردو سيلفا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2026

كشفت التقارير الصحفية أن اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا وافق رسميًا على تجديد عقده مع ناديه الحالي مانشستر سيتي حتى عام 2026، وبقي فقط توقيع الأوراق نهاية هذا الأسبوع.

وكان الخبر قد تم تأكيده بواسطة الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، والذي كشف عن تفاصيل الاتفاق بين نجم الوسط البرتغالي والسيتي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي.

فابريزيو رومانو يؤكد تجديد برناردو سيلفا لعقده مع مانشستر سيتي حتى 2026

أعلن الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أن برناردو سيلفا يستعد لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2026.

وفي التفاصيل، كشف رومانو أن توقيع العقد تم تحديده نهاية الأسبوع الحالي، ولكن بشكل عام تم الاتفاق شفهيًا بين جميع الأطراف وكل شيء جاهز ليتم الإعلان رسميًا عنه لاحقًا.

وفي الوقت ذاته، نادي مانشستر سيتي أخبر كل من برشلونة وباريس سان جيرمان أن سيلفا ليس للبيع ولا بأي شكل من الأشكال، واللاعب باقٍ في ملعب الاتحاد بعد عمل كبير من الجهاز الإداري في السيتي لإقناعه.

الجدير بالذكر أن البارسا كان يستهدف ضم برناردو سيلفا منذ الموسم الماضي، وكانت هناك آمال من قبل جماهير النادي الإسباني أن يتم الاتفاق مع اللاعب الذي أبدى رغبته سابقًا بالانضمام للبلوغرانا، لكن ذلك لم يحدث وانتهى الأمر الآن.