برناردو سيلفا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي

من الواضح أنه رغم كل الجهود والمحاولات من قبل نادي برشلونة للتعاقد مع برناردو سيلفا في الميركاتو الصيفي الحالي، فإن اللاعب على ما يبدو قريب جدًا من توقع عقد جديد مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان النادي الكتالوني قد جعل النجم البرتغالي هدفًا رئيسيًا هذا الصيف وأولوية كبيرة، وبالأخص بعد أن أصبح مؤكدًا رحيل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

برناردو سيلفا يقترب من مانشستر سيتي ويبتعد عن برشلونة

قام البارسا الأسبوع الماضي بإرسال عرض لمانشستر سيتي للتعاقد مع برناردو سيلفا على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء، وهو ما تم رفضه من قبل النادي الإنجليزي مباشرة.

ووفقًا لـ"Mundo Deportivo"، فعلى الرغم من رغبة سيلفا بالانضمام إلى برشلونة وهو ليس بالأمر الجديد، إلّا أن كل المؤشرات تتجه نحو اقتراب اللاعب من تجديد عقده مع مان سيتي.

وتوضح التقارير أن البرتغالي صاحب الـ28 عامًا عندما علم بعرض البارسا له تحدث إلى بيب غوارديولا وأخبره برغبته بالرحيل إلى الدوري الإسباني، ولكن ذلك لم يغير شيء في الواقع، حيث لا يزال السيتي لا ينوي التفاوض مع أي نادٍ بخصوص هذا الأمر، وهو ما أكده فابريزيو رومانو أيضًا.

من ناحية أخرى، أكد مدرب البلوغرانا تشافي هيرنانديز مراراً وتكراراً إصراره على ضم برناردو سيلفا، حيث يعتقد أن لاعب بهذه المواصفات سيرفع مستوى الفريق ويقربه من تحقيق أمجد البطولات ألا وهي بطولة دوري أبطال أوروبا.