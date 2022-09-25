برنامج رقمي حصري جديد لـ beIN SPORTS يتخطى 4 ملايين مشاهدة عبر حساب القناة على YouTube

تواصل قناة beIN SPORTS، القناة الرياضة الرائدة التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، سعيها الى توسيع حضورها عبر الوسائل الرقمية ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أطلقت القناة برنامجها الرقمي الخاص والحصري الجديد باللغة العربية: تحدّي الثلاثين. وقد حصد النموذج الجديد والمبتكر الخاص بالبرنامج – الذي انطلق تزامناً مع بداية موسم كرة القدم 2022/23 – ما يزيد عن 4 ملايين مشاهدة على YouTube حتى الآن، شملت ما يزيد عن مليوني مشاهدة للحلقة الأولى ومليون مشاهدة للحلقة الثانية بعد أسبوع فقط من اصدارهما.

يجمع تحدّي الثلاثين في مضمونه بين برامج المسابقات وبرامج الدردشة الترفيهية الرائجة على YouTube.حيث يستضيف نجوماً وأسماء لامعة تتسابق مع الزمن للإجابة على مجموعة من الأسئلة الصعبة حول الرياضة في أقل من 30 ثانية. يأتيكم البرنامج الرياضي يوم الاثنين كل أسبوعين، مع حلقة مميزة لمدّة 30 دقيقة عبر القناة الخاصة بـ beIN SPORTS على YouTube. كما يمكن للمتابعين الاستمتاع بمقتطفات من الحلقة سيتم اتاحتها وترويجها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة.

وتصدّر البرنامج المرتبة الأولى في 9 دول خلال أسبوعه الأوّل وفق ما أظهرته الأرقام، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومصر، كما تراوح بين المراكز الثلاثة الأولى في عدد من دول المنطقة. وقد استضاف البرنامج مجموعة من ألمع مواهب beIN SPORTS الإعلامية، حيث شهد حتى الآن مواجهة كل من حفيظ دراجي وعلي محمد علي ومهند الجيلي وحاتم طرابلسي جرى خلالها اختبار مدى معرفتهما بكرة القدم، على أن تضم الحلقات القادمة مجموعة أخرى مميزة من النجوم والمواهب الاعلامية.

وتعليقاً على البرنامج الجديد، قال السيّد فيصل الرئيسي مدير مشاريع الاعلام الرقمي في beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تبحث beIN بشكل مستمر عن وسائل جديدة لإرضاء ملايين المشاهدين والمشتركين والتكيف مع متطلباتهم المتغيرة باستمرار، ومواكبة الاتجاهات الجديدة للصناعة، وضمان تقديم تجربة مشاهدة استثنائية في جميع الأسواق التي تخدم بها. إن الإطلاق المميز لبرنامجنا الرقمي الجديد يلخص مساعي المؤسسة، كما يوضح النجاح الفوري الذي حققه هذ الاطلاق مدى ريادة beIN في هذا المجال، حيث توفر محتوى مميّز لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة العربية، يمكن الاستمتاع به عبر الإنترنت".

وأضاف: "إنّ "تحدي الثلاثين" هو واحد من العديد من العروض القادمة التي ستمتع مشاهدينا بينما نتجه نحو بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022".

ويمكن لمتابعي beIN على YouTubeمشاهدة الحلقة الثالثة من تحدي الثلاثين حيث يستضيف الفوزان كل من هيثم فاروق وعبد الله أشكنان يوم الاثنين 26 من شهر سبتمبر الجاري، عند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك عبر قناة beIN SPORTS على يوتيوب https://www.youtube.com/c/beINSPORTS. كما يمكنهم أيضا الاشتراك في القناة وتفعيل الإشعارات لضمان عدم تفويت أي حلقة قادمة.