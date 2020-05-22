بروفة أخيرة لبايرن ودورتموند قبل قمتهما المرتقبة

يخوض بايرن ميونيخ المتصدر ووصيفه بوروسيا دورتموند غداً السبت بروفة أخيرة، قبل مواجهتهما المفصلية الثلاثاء المقبل والتي قد تلعب دوراً كبيراً في تحديد هوية بطل الدوري الألماني العائد بعد توقف نحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت أبرز مباريات المرحلة الماضية ديربي إقليم الرور بين دورتموند وشالكه، الذي ثأر فيه الأول برباعية افتتحها المهاجم الصاعد بسرعة صاروخية إيرلينغ هالاند.

بعد قدومه شتاء من ريد بول سالزبورغ بمبلغ زهيد نسبياً (20 مليون يورو)، هزّ ابن التاسعة عشرة الشباك في كل مباراة شارك فيها، ورفع رصيده الى 10 أهداف في تسع مباريات في الدوري، و41 هدفا في 34 مباراة هذا الموسم.

لكن امتحان دورتموند المقبل يتوقع أن يكون صعباً على أرض فولفسبورغ بطل 2009، ولم يخسر صاحب المركز السادس في آخر سبع مباريات، ويحاول التشبث بمركزه المؤهل الى الأدوار التمهيدية في مسابقة «يوروبا ليغ».

إلى جانب هالاند الناجع، يعول المدرب لوسيان فافر على الجناح الشاب جايدون سانشو الذي شارك بديلاً ضد شالكه، لكنه يواجه انقضاض اندية إنجليزية لانتدابه على غرار مانشستر يونايتد نهاية الموسم.

وقال زميله إيمري تشان الغائب عن المباراة الأخيرة بسبب الاصابة «اتمنى بقاءه كي نلعب سوياً إلى الأبد.. لا يوجد الكثير من اللاعبين بأناقته (الكروية).. لاحظت ذلك بسرعة.. هو بالغ الأهمية لنا».

وعن امكانية رحيل ابن العشرين عاماً إلى ملعب «أولد ترافورد»، تابع لاعب ليفربول السابق والمعار من يوفنتوس: «لا أرى سبباً لتفضيله يونايتد على دورتموند.. لا من وجهة نظر رياضية ولا من حيث الجاذبية».

بايرن يستقبل فرانكفورت الجريح

يبدو الصراع على اللقب والمراكز الأربعة المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا مفتوحاً، إذ يبلغ الفارق بين بايرن ميونيخ المتصدر ودروتموند أربع نقاط، وبين بايرن وباير ليفركوزن السادس ثماني نقاط فقط.

وفي ظل توقع محللين تغييرات مفاجئة في الترتيب بعد استئناف الدوري، لم تخسر أول خمسة أندية في المرحلة السابقة، ووحده لايبتزيغ كان ضحية ضيفه فرايبورغ وعادله قبل ربع ساعة على نهاية المباراة (1-1).

وللأسبوع الثاني توالياً، سيكون دورتموند قادراً على تقليص الفارق إلى نقطة مع بايرن الذي يستضيف غداً أيضاً آينتراخت فرانكفورت الثالث عشر والذي تلقى أربع خسارات توالياً، وذلك بعد عودة فريق المدرب هانزي فليك بالنقاط من أرض يونيون برلين (2-0) الأحد الماضي.

وبعد أسابيع من الترقب والتكهنات، أعلن الفريق البافاري المتوج بلقب الدوري في آخر سبعة مواسم، تمديد عقد حارسه الدولي المخضرم مانويل نوير حتى 2023.

وأثير جدل كبير حول مدة عقد نوير (34 عاماً) وراتبه، خصوصاً في ظل اعلان التعاقد مع حارس شالكه المميز أليكساندر نوبل (24 عاماً)، وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغيه «مانويل هو أفضل حارس مرمى في العالم وقائدنا».

وبعدما كان متصدراً لفترات طويلة قبل حقبة كورونا، واصل لايبتزيغ نزيف النقاط بتعادل ثالث توالياً أنزله إلى المركز الرابع. ويواجه لاعبو المدرب الشاب يوليان ناغلسمان المستضيف ماينتس الباحث عن البقاء في المركز الخامس عشر ليخطف بطاقة النجاة من الهبوط.

وستجمع أقوى مباريات المرحلة بوروسيا مونشنغلاباخ الذي أصبح ثالثاً بفوزه الصريح على فرانكفورت 3-1، مع ضيفه ليفركوزن الفائز بنتيجة كبيرة على فيردر بريمن الجريح 4-1، وتفتتح المرحلة اليوم الجمعة بمباراة العاصمة بين هيرتا برلين الفائز على هوفنهايم ويونيون برلين الثاني عشر.