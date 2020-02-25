سولشاير: فيرنانديش على خطى سكولز وفيرون

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن لاعب الوسط الجديد برونو فيرنانديش يستطيع أداء أدوار هجومية مثل اللاعبين المخضرمين السابقين بول سكولز وخوان سيباستيان فيرون.

وسجل فيرنانديش، الذي انتقل إلى يونايتد الشهر الماضي مقابل قيمة مبدئية تبلغ 55 مليون جنيه استرليني (59.64 مليون دولار)، هدفاً من ركلة جزاء، كما ساهم في هدفين لزميليه أنتوني مارسيال ومايسون غرينوود خلال الفوز 3–0 على واتفورد ضمن الدوري الإنجليزي، الأحد.

وعانى يونايتد طويلاً في منطقة خط الوسط في ظل غياب بول بوغبا، صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي، بسبب الإصابة، بينما قال سولشاير أن لاعب الوسط البرتغالي تمكن من تعويض زميله الفرنسي.

وأبلغ النرويجي وسائل إعلام بريطانية “برونو أصبح لاعباً مهماً جداً، الآن أصبحنا نملك اللاعب صاحب المركز 10 أو لاعب الوسط الهجومي. أتمنى أن يبقى جاهزاً ويواصل تقديم مستويات رائعة.

“إنه مثل فيرون وسكولز، كنا نحتاج إلى مثل هذه النوعية من اللاعبين. إنه يعرف أنه جاء من أجل اللعب. من الأمور الجيدة أنه يقوم ببعض المخاطرة عند الاستحواذ على الكرة مثل فيرون”.

وتقدم يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 41 نقطة من 27 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب.

وسيلعب يونايتد في ضيافة إيفرتون، الأحد، بعد أن يستضيف كلوب بروج في الدوري الأوروبي، الخميس، وتعادل الفريقان 1-1 ذهاباً.

بدوره، قال فيرنانديش: “هذا ما أريد القيام به مع مانشستر يونايتد وما أحتاجه.

“يعلم الجميع أننا نريد التأهل لدوري أبطال أوروبا، أنا هنا لمساعدة الفريق على مواصلة الفوز بالمباريات وتحقيق هدفنا.

“هذا اليوم الذي يريده كل لاعب، أشعر بأني محظوظ لأني سجلت، بذل الجميع قصارى جهده وكان الفوز مستحقاً”.

وعن الطريقة التي سجل بها ركلة الجزاء، قال البرتغالي: “هذه هي الطريقة التي أسدد بها ركلات الجزاء، بها أشعر بالثقة، لا أسدد دائماً بهذه الطريقة لكني شعرت أنها مناسبة هذه المرة”.

وتحدث زميله لوك شو، وقال “حصلنا على ما نحتاجه وهو الفوز بالنقاط الثلاث، نريد مواصلة الانتصارات، والشيء الأكثر أهمية هو أننا قلصنا الفارق مع تشيلسي.

“النادي معروف بالمشاركة في المسابقات الكبيرة، الجميع هنا يفتقد ليالي دوري أبطال أوروبا نحن بحاجة للقتال للوصول لها الموسم المقبل”.