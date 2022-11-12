برينتفورد يصعق مانشستر سيتي ويهزمه على أرضه

صعق برينتفورد مستضيفه مانشستر سيتي وهزمه بهدفين لهدف اليوم السبت على أرضية ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حمل هدفا الفريق الضيف توقيع النجم إيفان توني في الدقيقتين 16 و 90.

فيما سجل فيل فودين هدف السيتيزنز الوحيد في الدقيقة 45.

مانشستر سيتي يفشل في تقليص الفارق مع آرسنال المتصدر

بهذه الخسارة، تجمد رصيد سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني ليبقى الفارق مع آرسنال المتصدر نقطتين بانتظار نتيجة مواجهة صاحب المركز الأول مع ولفرهامبتون المتواضع الذي يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير.

فيما رفع برينتفورد رصيده بدوره إلى 19 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز العاشر.