الاتحاد الأوروبي يقرر إقامة مباراة يوفنتوس وليون بدون جمهور

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إقامة مباراة يوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بدون جماهير ، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

ووفقاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، ستقام المباراة خلف أبواب مغلقة بغياب آلاف الجماهير عن ملعب آليانز ستاديوم.

وكان من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الأحد الماضي من دون جماهير في الملعب ذاته، لكن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر إلغاء اللقاء خوفاً على سلامة اللاعبين والإداريين.

وأشارت المصادر أن قرار عدم تواجد أي حضور جماهيري في مباراة يوفنتوس وليون جاء كاجراء احترازي خوفاً من تفشي المرض أو إصابة اللاعبين، بعد أن أودى بحياة عدد من الأشخاص.

وتفيد المعلومات أن المباراة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني التي من المقرر إجراؤها في السابع عشر من مارس الجاري يمكن أن تقام أيضاً من دون حضور الجماهير.