بسبب مبابي.. باريس سان جيرمان يشكو ريال مدريد للفيفا

سيقدم باريس سان جيرمان شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحق ريال مدريد جراء محاولته "غير القانونية" للاتفاق مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ولا يعتزم المهاجم الشاب تمديد عقده مع الباريسيين، إذ أنه يخطط للرحيل مجاناً بعد انتهاء الاتفاق الذي يربط الطرفين العام المقبل، وهو تصرف أربك حسابات بطل الليغ 1.

وكان سان جيرمان يفضل تجديد عقد هدافه الأول، إلا أنه بات مجبراً على بيعه هذا الصيف خوفاً من خسارته دون مقابل العام القادم.

ويريد النادي 200 مليون يورو مقابل السماح للاعب بالرحيل هذا الصيف.

وقالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع اللاعب سيمنحه 160 مليون يورو بعد التوقيع على العقد، ومثل هذه الصفقات ممنوعة من قبل فيفا.

ويخطط باريس سان جيرمان للاعتماد على هذا الأمر الذي ليس واضحاً بعد ما إذا كان قادراً على إثبات هذا الإدعاء.