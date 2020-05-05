هيرتا برلين يوقف كالو لأجل غير مسمى بسبب مصافحته للاعبين

قرر هيرتا برلين إيقاف مهاجمه سالومون كالو لأجل غير مسمى، بعدما كسر قواعد التباعد الاجتماعي بعد عودته للتدريبات الفردية مع الفريق.

وتسابق أندية الدوري الألماني، الزمن من أجل عودة منافسات البوندسليغا من جديد، بعد فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتسعى أندية الدوري الألماني لعودة المنافسات خلال مايو الجاري بعد العودة للتدريبات بشكل منفرد.

واخترق الإيفواري قواعد التباعد الاجتماعي بعدما ظهر في فيديو بث مباشر عبر حسابه بموقع "فايسبوك" يظهر خلاله أثناء مصافحته لزملائه.

ويأتي قرار النادي بسبب سخرية اللاعب من الإجراءات الاحترازية التي فرضها النادي من أجل سلامة اللاعبين.

وأعلن هيرتا برلين عن أن جميع الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا التي أجراها للاعبين جاءت سلبية بالكامل.