بطل أوروبا في الدوحة

وصلت بعثة ليفربول الإنجليزي إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس وسط استقبال جماهيري كبير.

بعد وصول ليفربول إلى الدوحة توجهت البعثة إلى فندق الإقامة على أن يبدأ الفريق تدريباته اعتباراً من اليوم،.

ويبدأ بطل أوروبا مبارياته في كأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي الأربعاء القادم في نصف النهائي، على أن يتأهل الفائز للمباراة النهائية لمواجهة المنتصر من مواجهة الدور الأخرى بين الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي.

ولاقت لحظة وصول ليفربول ونجمه محمد صلاح إلى قطر اهتمام وسائل الإعلام التي حرصت على التواجد أمام فندق إقامة البعثة لمتابعة وصول بطل أوروبا.

واختار يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول قائمة ضمت 20 لاعباً يتقدمهم ثلاثي خط الهجوم صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو.

فيما غاب عن القائمة المدافع ديان لوفرين بسبب إصابته العضلية التي تعرض لها أمام ريد بول سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

بينما سيتواجد جورجينيو فاينالدوم رغم خروجه مصاباً من مباراة الفريق الأخيرة أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي، كما يغيب الثنائي جويل ماتيب، وفابينيو بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة ليفربول على النحو التالي: آليسون بيكر، أدريان، أندي لونجران في حراسة المرمى، وفيرجيل فان دايك، جو غوميز، أندي روبرتسون، ترينت أليكساندر أرنولد، نيكو ويليامز في خط الدفاع، ونابي كيتا، جوردان هندرسون، أليكس أوكسلايد تشايمبرلين، آدم لالانا، شيردان شاكيري، جيمس ميلنر، كيرتيس جونز في خط الوسط، ومحمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، ديفوك أوريغي في خط الهجوم.

ويعتبر ليفربول أبرز المرشحين للتتويج باللقب لا سيما وأنه يعيش أفضل حالاته حيث يتصدر حالياً الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط على أقرب ملاحقيه ليستر سيتي بعد مرور 17 مرحلة.

ولم يهزم ليفربول في الدوري لأكثر من 11 شهراً.

ويرى الكثيرون أن الريدز قد لا يجدون الكثير من الصعوبات في التتويج التاريخي الأول بمونديال الأندية في نسخته الحالية جراء الفوارق الكبيرة التي تصب في صالح فريق المدرب كلوب خصوصاً في ظل تفضيل هذا الأخير المونديال على منافسات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في ظل التعارض بين مواجهة أستون فيلا في الكأس 17 الشهر الجاري وبين المواجهة الأولى في مونديال الأندية في اليوم التالي، حيث قرر أن يخوض المباراتين بفريقين مختلفين، حيث سيخوض مواجهة فيلا في الكأس بفريق رديف مقابل المشاركة بالصفوف الأولى في مباريات كأس العالم للأندية.