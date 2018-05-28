بطولة فرنسا: زفيريف بسهولة إلى الدور الثاني

أليكساندر زفيريف

تأهل الألماني أليكساندر زفيريف المصنف الثاني إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب (رولان غاروس)، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بفوزه الأحد على ملاعب رولان غاروس بسهولة على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-1 و6-1 و6-2.

ويعتبر زفيريف من المنافسين البارزين لغريمه الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول على اللقب، وقد خسر أمامه الأسبوع الماضي في نهائي دورة روما للماسترز، علماً بأن الألماني توج هذا الموسم بدورتي ميونيخ ومدريد.

ولم يتخط زفيريف الدور ثمن النهائي في بطولات غراند سلام (بلغه في ويمبلدون الإنجليزية عام 2017).

ويلتقي الألماني في الدور الثاني مع الصربي دوشان لايوفيتش.

وتأهل البلغاري غريغور ديميتروف المصنف رابعاً الى الدور الثاني أيضاً بفوزه على المصري محمد صفوت 6-1 و6-4 و7-6 (7-1).

وبعد مجموعة أولى سريعة استغرقت 22 دقيقة، عانى البلغاري (27 عاماً) المصنف خامساً عالمياً في المجموعتين الثانية والثالثة أمام خصمه المصري (27 عاماً أيضاً والمصنف 182) الذي شارك بعد انسحاب الصربي فيكتور ترويسكي لسقوطه على ظهره.

ويعد صفوت أول مصري يشارك في بطولة كبرى منذ تامر الصاوي الذي نافس عام 1996 في بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز.