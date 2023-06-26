بعد أليستر..أسطورة ليفربول يقترح على النادي لاعب آخر في برايتون

يتطلع أسطورة ليفربول اللاعب ستيف نيكول لرؤية تحرك من قبل ناديه السابق للتعاقد مع نجم الوسط في نادي برايتون مويسيس كايسيدو خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

وكان الريدز بالفعل قد أغلقوا أولى الصفقات هذا الصيف بعد أن وقع الاختيار على نجم برايتون وبطل كأس العالم 2022 أليكسيس ماك أليستر مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

أسطورة ليفربول يطلب من النادي التحرك للتعاقد مع مويسيس كايسيدو

وفقًا لشبكة "ESPN"، ركز اللاعب السابق لنادي ليفربول على نجم برايتون الشاب مويسيس كايسيدو في التعاقدات هذا الصيف وقال: "أفضل التعاقد مع ديكلان رايس في ليفربول، ولكن ذلك لن يحدث"، وأضاف: "لهذا السبب أذهب لخيار التعاقد مع كايسيدو، يمكنه أن يكون مزعجًا لدفاع الخصوم من خلال حصوله على الكرة كثيرًا واستعادتها لفريقه".

وتابع ستيف نيكول: "ليفربول في أفضل حالاته تحت قيادة كلوب كان لديه ثلاثة لاعبين في الوسط لاستعادة الكرة، واستطاعوا وقتها أن يزودوا لاعبي الهجوم بالكثير من الكرات".

واختتم: "لذا إذا لم يتمكن الريدز من الحصول على رايس، فعندئذ أفضل أن يكون كايسيدو في الوسط إلى جانب ماك أليستر، وهو وضع جيد لكلوب خاصة وأن كلا اللاعبين يعرفان بعضهما البعض جيدًا وهو سيناريو مثالي للفريق".