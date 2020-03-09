بعد تفشي فيروس كورونا: رونالدو يصافح مشجعين وهميين

تعامل مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بطريقة طريفة، مع إقامة مباريات الدوري الإيطالي بدون جمهور، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وسادت العالم أجمع، بما فيه العالم الرياضي، حالة من الهلع بسبب فيروس "كورونا" الذي انتشر وأخذ يتمدد ليطال الكثيرين في الآونة الأخيرة.

وكانت العديد من الاتحادات الرياضية قد اتخذت بالفعل مجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل، ومن بينها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي استقر على إقامة مباريات الدوري المحلي بدون جمهور.

ومع غياب الجماهير عن مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان التي أقيمت أمس الأحد لحساب المرحلة الـ 26 من الدوري الإيطالي، لم يجد رونالدو، خياراً آخر سوى السخرية من "فيروس كرورنا"، الذي تسبب في إقامة المباريات خلف الأبواب الموصدة.