بعد عرض الهلال.. مانشستر سيتي يخشى فقدان بيرناردو سيلفا

دبت حالة من الذعر داخل أروقة مانشستر سيتي بطل أوروبا في ظل العرض الهائل المقدم للنجم البرتغالي بيرناردو سيلفا.

ويخشى السكاي بلوز خسارة اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً الذي وصله عرض من الهلال السعودي لمدة ثلاثة مواسم سيتقاضى بموجبه 75 مليون جنيه استرليني سنوياً.

ويسعى الدوري السعودي لاستقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالمية ضمن مساعي صندوق الاستثمارات العامة بالنهوض بمستوى البطولة والارتقاء بها لمجاراة نظيراتها في أوروبا.

بدوره، يسعى سيتي للاحتفاظ بنجمه البرتغالي لفترة إضافية من خلال تقديم عرض محسن يبقيه لأكثر من صيف عام 2025.

وساهم لاعب خط الوسط المهاجم بشكل رئيسي في فوز مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية (دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي) ويعتبر عنصراً لا غنى عنه بالنسبة للمدير الفني الإسباني بيب غوارديولا.