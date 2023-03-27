بعد غيابه عن 13 مباراة لليكرز.. "الملك" ليبرون جيمس يعود

البوابة - عاد نجم كرة السلة الأميريكية ليبرون جيمس للمشاركة مع فريقه لوس أنجيليس ليكرز بعد غياب امتد لـ 13 مباراة.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً 19 نقطة لليكرز في اللقاء الذي خسره على أرضه لحساب شيكاغو بولز بنتيجة 108-118 ليلة الأحد ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "إن بي أي".

ومع أن النجم المخضرم كان أكثر المسجلين لفريقه رغم دخوله اللقاء مع تبقي حوالي 6 دقائق على نهاية ربعه الأول، إلا أن ليكرز تعرضوا للخسارة في نهاية المطاف.

وأنهى هذا السقوط سلسلة لم يتعرض فيها الفريق للهزائم امتدت لـ 3 مباريات.

حادثة فريدة في مسيرة ليبرون جيمس

تعد هذه المرة الثانية فقط التي استهل فيها جيمس اللقاء من على الدكة منذ بداية مسيرته الحافلة بالألقاب.

وتعود المرة الأولى إلى عام 2007 حينما كان يلعب في صفوف كليفلاند كافاليرز.

يذكر أن ليبرون غاب عن الملاعب منذ السادس والعشرين من شهر فبراير المنصرم جراء تعرضه لإصابة في قدمه اليمنى أمام دالاس مافريكس تسببت في غيابه عن 13 مباراة منذ ذلك الحين.