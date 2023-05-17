بعد فضيحة دوري الأبطال.. 11 لاعب من ميلان تحت المقصلة

باتت إدارة أي سي ميلان الإيطالي بصدد إحداث ثورة في صفوف الفريق بعد الخروج المخزي من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على يد الغريم إنتر.

وسقط الروسونيري بمجموع المواجهتين 0-3 مفسحاً المجال أمام خصمه الأزلي بالعبور للمباراة النهائية.

وقال الصحفي الإيطالي دانييلي لونغو أن القائمين على النادي اللومباردي يسعون لإحداث تغييرات في الخطة التي تم وضعها للارتقاء بمستوى الفريق الأول بعدما كشفت مواجهة إنتر الفارق في المستوى بين الطرفين.

وسيقود باولو مالديني وريكي ماسارا حملة التغيير بعدما تعرضا لانتقادات لاذعة في ضوء التعاقدات غير الناجحة التي أجراها النادي الصيف الماضي على غرار ضم شارل دي كايتلار وديفوك أوريغي وسيرجينيو ديست وياسين عدلي وآستير فرانكس.

من هم اللاعبون المرشحون للرحيل عن ميلان ؟

قال الصحفي أن الروسونيري سيطيح بالحارسين أنتونيو ميرانتي وسيبريان تاتاروشانو، والظهيرين ديست وفودي بالو توري، كما سيستمع لأي عروض مقدمة لشراء آنتي ريبيتش وأوريغي وعدلي، وسيعيد فرانكس لفولفسبورغ.

أما أيقونة الفريق زلاتان إبراهيموفيتش فمن المتوقع أن يرحل صوب مونزا، إضافة للرحيل المتوقع لجونيور ميسياس.