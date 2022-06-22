بعد ماني... لاعب آخر يطلب الرحيل عن ليفربول

قدم الدولي الإنجليزي أليكس أوكسلايد تشايمبرلين لاعب خط وسط ليفربول طلباً من إدارة النادي يطلب فيه السماح له بالرحيل خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

وقال موقع "ليفربول إيكو" اليوم الأربعاء أن اللاعب قدم الطلب لإدارة النادي حتى ينتقل إلى فريق يستطيع المشاركة معه بصورة أساسية.

واقتصر دور الدولي الإنجليزي مع الريدز خلال الأعوام الماضية على المشاركة بديلاً في معظم المباريات نظراً لتوفر خيارات تناسب المدير الفني الألماني يورغن كلوب بصورة أكبر.

وظهر نجم آرسنال السابق في 28 مباراة بجميع البطولات مع الريدز الموسم الماضي سجل خلالها 3 أهداف، كما صنع 3 أهداف أخرى بما مجموعه 1511 دقيقة لعب فقط.

يذكر أن أوكسلايد تشايمبرلين خاض 35 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، زار فيها الشباك 7 مرات.