بقاء أومتيتي يثير غضب إدارة برشلونة

أكدت تقارير استياء إدارة برشلونة الشديد من بقاء المدافع الدولي الفرنسي سامويل أومتيتي ورفضه الرحيل لوجهة أخرى هذا الصيف.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني أن الإدارة أبلغت اللاعب برفضها لموقفه.

ولا يريد المدافع صاحب الـ 27 عاماً مناقشة أي عرض سينقله لفريق لا ينافس على البطولات، علماً بأن عدة فرق إنجليزية وفرنسية متوسطة المستوى تسعى للظفر بتوقيعه.

كم يتقاضى أومتيتي مع برشلونة؟

ويخشى البارسا أن يستمر اللاعب في صفوفه لموسم آخر علماً بأنه يتقاضى قرابة 11 مليون جنيه سنوياً وفقاً لموقع "سالاري سبورت".

وشارك الفرنسي مع برشلونة في 132 مباراة بجميع المسابقات منذ قدومه من أولمبيك ليون في صيف عام 2016 مقابل 25 مليون يورو.

كما مثل منتخب بلاده 31 مرة بدءاً من عام 2016 وفاز معه ببطولة كأس العالم 2018.