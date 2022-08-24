بقاء زياش مع تشيلسي مرهون بانتقال أنتوني إلى مانشستر يونايتد

أكد الصحفي المعروف فابريتسيو رومانو اليوم الأربعاء أن إدارة أياكس تخطط لإعادة الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي إلى امستردام بحال بيع البرازيلي الصاعد أنتوني إلى مانشستر يونايتد.

وينتظر النادي الهولندي بصبر شديد ما ستؤول إليه مفاوضات لاعبه الشاب مع نظيره الإنجليزي.

وأشار رومانو إلى اتفاق يونايتد مع البرازيلي على البنود الشخصية، كما شدد على رغبة صاحب الـ 22 عاماً الشديدة في ارتداء قميص الشياطين الحمر.

زياش مطلوب في أياكس

وبحال إتمام الصفقة خلال الأيام القادمة والتي من المتوقع أن تصل قيمتها لنحو 80 مليون يورو، سيتحرك أياكس سريعاً لاقتناص زياش الذي اجتمع بالهولنديين مرتين خلال آخر 4 أيام وفقاً لرومانو.

وتألق صانع الألعاب في صفوف أياكس مما لفت أنظار تشيلسي الذي سارع لضمه في صيف عام 2020، لكن مسيرة حكيم في لندن لم تسر بالشكل المطلوب.

يذكر أن اسم المغربي ارتبط بانتقال محتمل إلى أي سي ميلان مطلع الصيف على سبيل الإعارة، لكن النادي الإيطالي لم يتحرك بالصورة الكافية لإقناع اللاعب وناديه على ما يبدو.