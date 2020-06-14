بقاء زيدان مع ريال مدريد في خطر

أوضحت تقارير اليوم أن مصير زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد متعلق بشكل أساسي بمصير الملكي هذا الموسم الجاري من المنافسة على البطولات.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية التي أكدت أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز تواصل مع زيدان وسيرخيو راموس قائد الفريق في الفترة الأخيرة عدة مرات.

وقالت الصحيفة أن تواصل بيريز جاء ليمنح الثنائي الطمأنينة قبل عودة المنافسات بشكل رسمي، حيث يخوض الفريق اليوم مباراة مهمة أمام آيبار في الدوري الإسباني.

ويأتي تواصل بيريز مع الثنائي رغبة منه في منح الملكي الثقة الكافية قبل عودة المباريات من جديد بعد فترة التوقف الأخيرة التي وصلت لثلاثة أشهر.

ويبدو رئيس ريال مدريد مصراً على موقفه تجاه راموس بعدم تجديد عقده لأكثر من موسم واحد فقط، وهو ما يعترض عليه القائد.

كما أوضحت الصحيفة أن خروج ريال مدريد المحتمل من دوري أبطال أوروبا، وخسارة لقب الليغا لصالح برشلونة المتصدر الحالي سيعني دون شك رحيل المدير الفني أياً كان اسمه.

وكان ريال مدريد قد خسر مباراة الذهاب من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ويحتل برشلونة حالياً صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يواجه آيبار الليلة.