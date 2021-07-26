بقاء غريزمان في برشلونة مرهون بتخفيض راتبه

سيتحتم على النجم أنتوان غريزمان تخفيض أجره إذا ما أراد البقاء مع برشلونة وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

ويتوجب على النادي الكتالوني تخفيض إجمالي أجور لاعبيه من أجل تسجيل تعاقداته الجدد وعلى رأسها تجديد عقد قائده التاريخي ليونيل ميسي.

كما استقطب برشلونة النجوم سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا وممفيس ديباي وإيمرسون رويال.

عودة غريزمان إلى أتلتيكو باتت صعبة

في المقابل، ارتبط الهداف الفرنسي بعودة محتملة إلى أتلتيكو مدريد في صفقة تبادلية يحصل فيها البارسا على خدمات ساوول نيغيز.

لكن التوصل لاتفاق يناسب جميع الأطراف لم يحصل لتتراجع فرص عودة اللاعب إلى الروخيبلانكوس.

وظهر صاحب الـ 30 عاماً بشكل عادي في منافسات يورو 2020 وغادر منتخب بلاده البطولة منذ دور الـ 16 على يد نظيره السويسري.