بقاء ميسي مع برشلونة مرتبط بوعود لابورتا

تستعد إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا لإجراء محادثات حاسمة مع ليونيل ميسي نجم الفريق بشأن تجديد عقده.

وينتهي عقد الأرجنتيني مع البارسا الصيف القادم ولم يعلن عن مصيره حتى الآن.

ووفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية فإن انتخاب لابورتا رئيساً لبرشلونة لا يضمن التزام ميسي بالتوقيع على عقد جديد مشيرة إلى أن لابورتا لم يقدم أي عرض للنجم الأرجنتيني حتى الآن كونه لم يتخذ بعد الإجراءات المالية اللازمة لإعادة هيكلة الديون التي يعتقد الخبراء أنها ارتفعت إلى أكثر من مليار يورو.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتم دعوة ميسي ووالده لمناقشة العقد الجديد خلال الشهر الجاري مشيرة إلى أن لابورتا يحتاج إلى منح ميسي وعداً بإعادة بناء الفريق الحالي وأن يقدم دليلاً واضحاً لقدرته على الوفاء بوعوده وضم أسماء كبرى إلى برشلونة.