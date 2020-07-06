بقاء ميسي مع برشلونة يرتبط بعدة تغييرات

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ليونيل ميسي لم يحسم بعد موقفه النهائي من الاستمرار مع برشلونة أو الرحيل بعد خلافات مع الإدارة.

وأبلغ الأرجنتيني الإدارة بأنه قد يوافق على البقاء في حال التعاقد مع نيمار ولاوتارو مارتينيز مع وصول تشافي مديراً فنياً، علماً بأن الأخير جدد عقده مؤخراً مع السد.

واشترط ميسي تجديد العقد لموسم واحد فقط ليتأكد من قوة مشروع برشلونة الجديد مع الإدارة الجديدة.

ويشعر "ليو" بالغضب جراء الطريقة التي أقيل بها إيرنيستو فالفيردي، مدرب البلاوغرانا السابق، وقدوم كيكي سيتيين، بالإضافة إلى أزماته مع إيريك آبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة وخلافه معه، بعدما صرح بعدم بذل اللاعبين أقصى ما لديهم في فترة فالفيردي، ليرد عليه الأرجنتيني بضرورة الإفصاح عن هذه الأسماء أمام الجميع.

وكرر قائد منتخب الأرجنتين في أكثر من مناسبة رغبته في الاعتزال بقميص البارسا، النادي الذي وقع معه أول عقد عام 2005، وجدده 8 مرات.

يذكر أن صحيفة «إل باييس» الإسبانية كانت أول من سرب تفاصيل عقد ميسي، وأكد المعلومة زميله جيرارد بيكيه قائلاً: «بعد كل ما قدمه ميسي للنادي من حقه أن يكون قادراً وحراً في تحديد مصيره ومستقبله».