بلاتر: حبي لميسي أغضب بيريز

قال جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، غضب منه بشدة بعد تفضيله ليونيل ميسي نجم برشلونة، على كريستيانو رونالدو.

وأضاف بلاتر في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أخبرت الطلاب في مؤتمر جامعة أوكسفورد أن ميسي ورونالدو جيدان جداً، لكن ميسي هو الطفل الذي تحلم به أي أم، بينما كريستيانو بمثابة الآلة، لم يكن رونالدو سعيداً.

"كان فلورنتينو بيريز غاضباً بشدة، وقال لي: كيف تقول ذلك وأنت عضو فخري في ريال مدريد؟"

وتابع بلاتر: "أخبرته أنها مسألة ذوق شخصي في اختيار اللاعبين، لكنه أصبح أكثر غضباً، وأخبرني أنه يجب علي المغادرة فوراً لتوضيح كلماتي، وبعد فترة وجيزة فاز كريستيانو بالكرة الذهبية، كرة القدم مسألة شغف".