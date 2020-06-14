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بلباو يجبر أتلتيكو مدريد على التعادل

منشور 14 حزيران / يونيو 2020 - 02:19
جانب من المباراة
جانب من المباراة

أجبر أتلتيك بلباو ضيفه أتلتيكو مدريد على التعادل بهدفٍ لمثله في اللقاء الذي شهده ملعب سان ماميس لحساب المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني.

تقدم صاحب الضيافة عن طريق إيكر مونياين في الدقيقة 37، قبل أن يعادل دييغو كوشتا للضيوف بعد ذلك بدقيقتين.

بهذه النتيجة، رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، كما رفع أتلتيكو مدريد رصيده بدوره إلى 46 نقطة في المركز السادس.


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