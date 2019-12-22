بلباو يعرقل ريال مدريد ويمنح الصدارة لبرشلونة

حقق ريال مدريد تعادلاً بطعم الخسارة مع ضيفه أتلتيك بلباو دون أهداف في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وفشل الملكي في اللحاق بغريمه برشلونة المتصدر صاحب الـ 39 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 37 نقطة رغم الفرص الكبيرة التي سنحت للاعبيه ومنها 3 محاولات ارتدت عن الخشبات الثلاث لمرمى الضيوف.

في المقابل، عاد أتلتيك بلباو إلى معقله بنقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

بهذه النتيجة، أنهى البارسا النصف الأول من موسم الليغا في صدارة الترتيب.