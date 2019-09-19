بلجيكا تتصدر تصنيف فيفا للمنتخبات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصنيف الأخير للمنتخبات والذي شهد حفاظ المنتخب البلجيكي على الصدارة مع صعود فرنسا للمركز الثاني على حساب البرازيل، فيما تقدمت أيضاً منتخبات المغرب والجزائر على المستوى الإفريقي.

وصعد المنتخب الجزائري من المركز الـ 40 في التصنيف الماضي إلى الـ 38، فيما ارتقى المنتخب المغربي من المركز 41 إلى المركز 39.

وجاء ترتيب المنتخبات الـ 10 الأولى على مستوى العالم كالآتي:

1. بلجيكا

2. فرنسا

3. البرازيل

4. إنجلترا

5. البرتغال

6. أوروغواي

7. إسبانيا

8. كرواتيا

9. كولومبيا

10. الأرجنتين

وجاء ترتيب المنتخبات الـ 10 الأولى على المستوى العربي كالآتي:

1. تونس (29)

2. الجزائر (38)

3. المغرب (39)

4. مصر (49)

5. قطر (62)

6. الإمارات (66)

7. السعودية (70)

8. العراق (79)

9. عمان (84)

10. سوريا (85)