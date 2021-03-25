بلجيكا تستهل مشوارها في تصفيات كأس العالم بثلاثية في شباك ويلز

استهل منتخب بلجيكا مشواره في تصفيات كأس العالم والمقرر إقامتها العام المقبل في قطر، بالفوز على ضيفه الويلزي 3-1، أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بالتصفيات.

سجل للمنتخب البلجيكي كيفين دي بروينه في الدقيقة 22، وفي الدقيقة 28 سجل ثورغان هازارد الهدف الثاني، قبل أن يضيف زميله روميلو لوكاكو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 73، فيما سجل هدف المنتخب الويلزي هاري ويلسون عند الدقيقة 11 من زمن المباراة.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، انتصر منتخب التشيك على مستضيفه الإستوني بنتيجة 6-2.

تقدم منتخب إستونيا عن طريق راونو سابنين في الدقيقة 12، قبل أن يدرك باتريك شيك التعادل للمنتخب التشيكي في الدقيقة 18، وفي الدقيقة 27 سجل أنتونين باراك الهدف الثاني للمنتخب التشيكي، وأضاف توماس سويتشك ثلاث أهداف (هاتريك) في الدقائق 32، 43، 48، وفي الدقيقة 56 أضاف ياكوب يانكتو الهدف السادس للمنتخب التشيكي، قبل أن يسجل هنري أنير الهدف الثاني لمنتخب أستونيا في الدقيقة 86.

بهذا الفوز تصدر منتخب التشيك المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا.