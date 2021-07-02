بلجيكا تواجه إيطاليا في قمة ربع نهائي يورو 2020

تنطلق اليوم الجمعة مباريات ربع نهائي بطولة يورو 2020 وتشهد قمة من العيار الثقيل بين منتخبي بلجيكا وإيطاليا، في الوقت الذي تلقي فيه مفاجآت ثمن النهائي بظلالها على مباراة إسبانيا وسويسرا، بعد إقصاء منتخبات كبرى كانت مرشحة للظفر باللقب.

ويستضيف ملعب آليانز آرينا في ميونيخ المباراة الثانية لربع نهائي ليورو، والتي ستجمع بين منتخبي بلجيكا وإيطاليا.

وأنهى المنتخب الإيطالي الدور الأول في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وذلك بعد أن فاز على منتخبات ويلز وسويسرا وتركيا، واستطاع تخطي النمسا بصعوبة في دور الـ 16 بالفوز في الأشواط الإضافية بهدفين لهدف.

فيما جاء منتخب بلجيكا في صدارة المجموعة الثانية بنفس الرصيد 9 نقاط، وذلك بعد أن فاز على الدنمارك وفنلندا وروسيا، وواجه في ثمن النهائي حامل اللقب منتخب البرتغال وفاز عليه بهدف دون رد.

لا تجد فعاليات ربع نهائي يورو 2020 الحالية صعوبة في تقديم نفس الإثارة التي قدمتها فعاليات الدور الثاني (دور الستة عشر)، بعد خروج جميع منتخبات مجموعة الموت.

والآن، تبدو المواجهة بين المنتخبين البلجيكي والإيطالي المباراة الأصعب والأكثر إثارة بين جميع مباريات هذا الدور، بينما يبدو طريق المنتخب الإنجليزي أكثر سهولة نحو بلوغ المربع الذهبي.

وبعد واحد من أكثر الأدوار الإقصائية إثارة من خلال دور الستة عشر التاريخي، تستعد البطولة لمواجهة مثيرة من العيار الثقيل بين منتخبي إيطاليا وبلجيكا المصنف الأول عالمياً.

تاريخيا، واجه منتخب إيطاليا منافسه البلجيكي 22 مباراة سواء ودياً أو في البطولات الأوروبية والمونديال، ونجح الآتزوري في الفوز 14 مرة، وخسر أربع مباريات فقط، وتعادل في مثلها أمام الشياطين الحمر.

ونجح الإيطاليون في تسجيل 43 هدفاً، بينما سجل البلجيكيون 24 هدفاً، ويعتبر سيلفيو بيولا الهداف التاريخي للقاءات المنتخبين برصيد ثلاثة أهداف، وبجانبه أيضاً أسطورة إنتر جيوسيبي مياتزا بنفس عدد الأهداف.

واجه منتخب إيطاليا من قبل نظيره البلجيكي ثلاث مرات في مسابقة كأس أوروبا، الأولى في نسخة 1980 بدور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي. والثانية في نسخة عام 2000 بدور المجموعات، وتمكن منتخب إيطاليا من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، والثالثة في النسخة الماضية، وتمكن الآتزوري من الفوز أيضاً بهدفين نظيفين بدور المجموعات.

بينما التقى المنتخبان في كأس العالم مرة واحدة بنسخة 1954 بدور المجموعات، وتمكنت إيطاليا من الفوز بأربعة أهداف لهدف، بينما كانت المواجهات الأخرى ودية، باستثناء مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

وخلافاً لمبارياته الثلاث في دور المجموعات التي فاز بها جميعا وحقق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط مسجلاً سبعة أهداف من دون أن تهتز شباكه بالمجموعة الأولى، عانى الآتزوري الأمرين أمام النمسا التي وصلت إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخها، وانتظر حتى الشوط الإضافي الأول ليحسم بطاقته لربع النهائي.

وفاز المنتخب الإيطالي بكأس أوروبا مرة واحدة عام 1968، وخسر النهائي مرتين عامي 2000 و2012.

إسبانيا تخشى مفاجآت سويسرا في يورو 2020

في لقاء آخر تسعى سويسرا للبناء على إقصائها الصادم لفرنسا بطلة العالم من ثمن النهائي عندما تواجه إسبانيا اليوم الجمعة في سان بطرسبورغ، في أول ربع نهائي لها ضمن البطولات الكبرى منذ 67 عاماً.

وقلب رجال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش تأخرهم بفارق هدفين، مجبرين فرنسا على خوض وقتين إضافيين، قبل تفوقهم بركلات الترجيح مستفيدين من ركلة مهدرة للنجم الشاب كيليان مبابي.

وتبحث “لا ناتي” عن مفاجأة جديدة أمام إسبانيا المنتشية من تسجيل 10 أهداف في آخر مباراتين، وذلك بعد بداية بطيئة في دور المجموعات، حيث تعادلت مرتين ضد السويد سلباً وبولندا (1-1).

بهدف ثأري، مهّد ألفارو موراتا الطريق لفوز “لا روخا” على كرواتيا 5-3 بعد التمديد، وذلك إثر انتقادات عنيفة طالته لإهدار الفرص.

لكن على إسبانيا تقليص أخطائها، بحال رغبت في إحراز اللقب الرابع في تاريخها والانفراد بالرقم القياسي الذي تتشاركه راهناً مع ألمانيا.

ويقف التاريخ مع إسبانيا، إذ خسرت مرة يتيمة في 22 مواجهة ضد سويسرا، كانت في مونديال جنوب إفريقيا 2010 بهدف نظيف، أشعلت رغبتها بالتعويض وحصد اللقب الوحيد في تاريخها لاحقاً

ويُعد قائد الوسط سيرجيو بوسكيتس الناجي الوحيد من تلك المباراة، فيما بقي مع زميله في برشلونة جوردي آلبا من التشكيلة التي أحرزت لقب يورو 2012. لكن آخر مواجهتين بينهما كانتا متقاربتين، تعادلٌ بنتيجة 1-1 في بازل وفوز لإسبانيا 1-0 في أكتوبر الماضي ضمن دوري الأمم الأوروبية.

آخر مرة وصلت سويسرا إلى ربع النهائي في بطولة كبرى، كانت في مونديال 1954، عندما خسرت أمام النمسا 5-7 في أعلى مباراة تهديفية في تاريخ المونديال.

بعد أكثر من نصف قرن، تقف أمام احتمال بلوغ نصف النهائي، مع مدربها المولود في سراييفو وتشكيلة متعددة الجذور.

وقال بيتكوفيتش الذي عمل كثيراً في المجال الخيري وتم تعيينه في 2014 “بعد نهاية المباراة (فرنسا)، لم يكن بمقدوري الكلام. انتهيت. فقدت صوتي”.

لكن بيتكوفيتش سيفتقد أحد أبرز عناصر تشكيلته، لاعب الوسط غرانيت تشاكا الذي قدّم مجهوداً رائعاً ضد فرنسا، نظراً لإيقافه.

وقال لاعب وسط آرسنال بعد أول فوز في الأدوار الإقصائية في بطولة كبرى منذ ثلاثينيات القرن الماضي “قلت دوماً أن هذا الفريق يستحق أكثر مما تقرأون عنه”.

وكان ثمن نهائي البطولة قد شهد مفاجآت من العيار الثقيل أبرزها خروج منتخب البرتغال حامل اللقب، ومنتخب فرنسا بطل مونديال 2018 بروسيا، ومنتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال 2018 ومنتخب ألمانيا العملاق ومنتخب هولندا العائد بقوة، فضلاً عن منتخبات النمسا وويلز والسويد.

في المقابل تأهلت منتخبات إيطاليا وبلجيكا والدنمارك وإنجلترا والتشيك وإسبانيا وسويسرا وأوكرانيا.

وتُقام النسخة الحالية من بطولة يورو 2020 للمرة الأولى في 11 مدينة مختلفة، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 11 يوليو.