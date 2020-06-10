بلدية مدريد تدعم استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020

أعرب رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز-آلميدا عن «دعمه التام والمطلق» لترشيحها لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2020 في خطوة يريدها أن تظهر تعافي العاصمة الإسبانية من تأثير فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر ان تقام المباراة النهائية على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول في 30 مايو، قبل أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مارس تعليق المسابقة التي كانت قد بلغت ثمن النهائي حتى إشعار آخر.

وفي حين لم يعلن يويفا رسمياً بعد أي تعديل في مكان المباراة النهائية، تشير تقارير إلى أن يويفا يدرس استكمال المسابقة بصيغة معدلة في أغسطس، قد تلحظ إقامة ما تبقى من مراحل بصيغة بطولة نهائية.

وتم التداول بأسماء مدن عدة لاستضافة البطولة، مثل لشبونة وموسكو وفرانكفورت.

وأبدى مارتينيز-آلميدا تأييده لطرح مدريد كمدينة مضيفة للنهائي، قائلاً لقناة «تريس» التلفزيونية المحلية: «أعرف أن هناك خطوات في هذا الاتجاه وأود باسم مجلس المدينة أن أظهر دعمي الكامل والمطلق من أجل إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في مدينة مدريد».

وأضاف رئيس بلدية المدينة التي لا تزال في المرحلة الثانية (من أربع مراحل) لفك العزل الذي فرض بسبب «كوفيد-19»، أن استضافة النهائي: «سيظهر في الظروف الحالية قدرة مدريد على التعافي في فترة قصيرة جداً من الوضع الدراماتيكي الذي شهدناه».

وأوضح: «لدينا ما يكفي من البنى التحتية والخدمات العامة اللازمة.. وستكون رسالة إلى العالم أن مدريد، على الرغم من المأساة التي شهدناها، لا تستسلم، وأنها عادت».

واستضافت العاصمة الإسبانية نهائي دوري الأبطال لموسم 2018-2019، والذي انتهى بفوز ليفربول على توتنهام (2-0) على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد في الأول من يونيو 2019.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول تضرراً بفيروس «كوفيد-19» حول العالم، بعدما أودى بحياة ما يفوق 27 ألف شخص من بين ما يزيد على 241 ألف حالة معلنة، وفقاً لآخر الأرقام الرسمية.