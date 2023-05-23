بلد الوليد يهزم برشلونة البطل ويهرب من منطقة الهبوط

حقق ريال بلد الوليد انتصاراً ثميناً على حساب ضيفه برشلونة البطل وهزمه بنتيجة 3-1 ليلة الثلاثاء على أرضية ملعب ملعب نويفو خوسيه زوريا لحساب الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني (لا ليغا).

جاءت أهداف صاحب الضيافة عبر كلٍ من أندرياس كريستينسن (2 بالخطأ في مرمى فريقه)، وسايل لارين (22 من ركلة جزاء)، وغونزالو بلاتا (73).

أما هدف البارسا الوحيد فحمل توقيع روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 84.

بلد الوليد يهرب من منطقة الهبوط مؤقتاً

بهذه النتيجة، رفع الفريق الذي يملكه الأسطورة البرازيلية رونالدو رصيده إلى 38 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز السابع عشر ليبتعد بفارق 3 نقاط عن خيتافي صاحب المركز الثامن عشر أول الهابطين في الترتيب الحالي بانتظار نتائج بقية مواجهات الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد برشلونة عند 85 نقطة في صدارة الليغا، وهي خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم.