  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. بلد الوليد يهزم برشلونة البطل ويهرب من منطقة الهبوط

بلد الوليد يهزم برشلونة البطل ويهرب من منطقة الهبوط

تاريخ النشر: 23 أيّار / مايو 2023 - 09:49
برشلونة يسقط أمام بلد الوليد (Photo by CESAR MANSO / AFP)
برشلونة يسقط أمام بلد الوليد (Photo by CESAR MANSO / AFP)

حقق ريال بلد الوليد انتصاراً ثميناً على حساب ضيفه برشلونة البطل وهزمه بنتيجة 3-1 ليلة الثلاثاء على أرضية ملعب ملعب نويفو خوسيه زوريا لحساب الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني (لا ليغا).

جاءت أهداف صاحب الضيافة عبر كلٍ من أندرياس كريستينسن (2 بالخطأ في مرمى فريقه)، وسايل لارين (22 من ركلة جزاء)، وغونزالو بلاتا (73).

أما هدف البارسا الوحيد فحمل توقيع روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 84.

بلد الوليد يهرب من منطقة الهبوط مؤقتاً

بهذه النتيجة، رفع الفريق الذي يملكه الأسطورة البرازيلية رونالدو رصيده إلى 38 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز السابع عشر ليبتعد بفارق 3 نقاط عن خيتافي صاحب المركز الثامن عشر أول الهابطين في الترتيب الحالي بانتظار نتائج بقية مواجهات الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد برشلونة عند 85 نقطة في صدارة الليغا، وهي خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم.

كلمات دالة:ريال بلد الوليدبرشلونةروبرت ليفاندوفسكيالدوري الإسباني

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...