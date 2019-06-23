بلماضي: الجزائر ليست مرشحة للفوز بلقب إفريقيا

قلل مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي من شأن اعتبار "محاربي الصحراء" من بين المرشحين للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك عشية مباراته الأولى أمام نظيره الكيني ضمن المجموعة الثالثة.

واعتبر بلماضي أن المنتخب السنغالي الذي يضم في صفوفه لاعبين من طينة مهاجم ليفربول ساديو مانيه ومدافع نابولي كاليدو كوليبالي يعد الأبرز في المجموعة التي تضم أيضاً تنزانيا.

وقال المدرب الجزائري في مؤتمر صحفي في استاد 30 يونيو أمس: "لسنا المرشحين، شاركت السنغال في آخر كأس عالم ونحن لم نفعل.

"في النسخة الأخيرة من كأس إفريقيا (الغابون 2017) خرجنا من الدور الأول، وغبنا عن نهائيات كأس العالم الأخيرة (روسيا 2018)، لكننا هنا ولن نختبئ. لدينا لاعبون جيدون لكننا منتخب يشهد إعادة بناء ويأمل في تقديم نتيجة جيدة، نحن هنا حتى نقدم أفضل كرة قدم".

وتطرق بلماضي الذي يأمل في قيادة بلاده إلى لقبٍ ثانٍ في تاريخها بعد أول عام 1990 على أرضها، إلى مباراة اليوم حيث قال: "لن تكون سهلة.. نحضر أنفسنا بهذه الطريقة لنكون جاهزين ضدهم، ولن نستسهل المباراة بالتأكيد".

من جهته، أكد رياض محرز، قائد المنتخب ونجم مانشستر سيتي أن محاربي الصحراء مستعدون هذا العام بشكل أكبر مما كانوا عليه في أمم إفريقيا 2015 (ربع النهائي) و2017 (الدور الأول).

وأضاف أفضل لاعب إفريقي لعام 2016: "الضغط موجود دائماً، وأنا أحاول مساعدة الفريق لتقديم بطولة كبيرة".