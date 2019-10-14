بلماضي: جيل منتخب الجزائر الحالي الأفضل عبر التاريخ

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن الجيل الحالي للفريق هو الأفضل في تاريخ البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة منتخب كولومبيا ودياً في مدينة ليل الفرنسية.

بدأ بلماضي تصريحاته مؤكداً سعادته بالتواجد في فرنسا، حيث قال: "اللعب في فرنسا فرصة لا تتاح لنا كل يوم، العديد من اللاعبين ولدوا وترعرعوا هنا ولديهم عائلات وأصدقاء في فرنسا، كل هذا يجعل من اللعب هنا ذو طعم خاص".

وأبدى المدرب المتوج مع الخضر بلقب كأس إفريقيا 2019 في مصر استياءه وعدم رضاه عن وضع الملاعب في الجزائر، بقوله "كنا نعاني سابقاً عند السفر للعب في دول إفريقيا، إذ كنا نواجه صعوبات دائمة في التأقلم مع أرضية الملاعب، لكن هذه المشكلة انتقلت للجزائر. ننتظر الحصول على 4-5 ملاعب في الأشهر القادمة بما يتناسب مع مكانتنا في القارة".

وأكد بلماضي أنه لا يهتم إن خاض منتخب كولومبيا المباراة الودية أمامه بالأساسيين أو البدلاء، موضحاً: "عقلية لاعبي أميركا الجنوبية تجعل مواجهتهم فرصة مفيدة دوماً، سواء كانوا أساسيين أم بدلاء. هذا لأنهم سيمتلكون الحوافز للعب والفوز لا محالة، غياب خاميس رودريغيز وراداميل فالكاو لن يؤثر على مستوى المباراة، وأنا على قناعة أنها ستكون مباراة إيجابية بالنسبة لنا".

وأتم المدرب الجزائري الذي عمل في قطر سابقاً تصريحاته بالتأكيد على أن الجيل الحالي من محاربي الصحراء يستحق لقب الأفضل في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

ورداً على سؤال حول الأمر، أجاب قائلاً: "نعم، يمكن لهذا الجيل أن يصنف الأفضل في تاريخ الجزائر مستقبلاً. من هو المنتخب الأفضل؟ منتخب 1982؟ منتخب 1990؟ علينا ألا نتجاهل حقيقة أن المنتخب الحالي فاز بكأس إفريقيا خارج البلاد وهذا ليس بالأمر الهين".

يذكر أن منتخب الجزائر قدم أداءً مميزاً للغاية في مصر خلال يونيو ويوليو الماضيين، وقد توج باللقب القاري بالفوز على غريمه السنغالي في المباراة النهائية.