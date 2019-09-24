بلماضي صوت لصلاح وكلوب

صوّت جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، المتوج حديثاً بلقب كأس أمم إفريقيا 2019، لصالح النجم المصري محمد صلاح والألماني يورغن كلوب، في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجائزتي أفضل لاعب ومدرب لعام 2019.

وفضل بلماضي التصويت لصالح ثلاثي ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، حيث منح صوته لصلاح في المركز الأول ثم السنغالي ساديو ماني في المركز الثاني والمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك في المركز الثالث.

واختار بلماضي التصويت في جائزة أفضل مدرب لكلوب مدرب ليفربول، ثم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام.

واحتل بلماضي المركز الرابع الذي تقاسمه مع الهولندي إيريك تين هاغ مدرب أياكس أمستردام.

أما رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري وجناح مانشستر سيتي، فصوّت لليونيل ميسي وماني وصلاح، في الاستفتاء الخاص بأفضل لاعب، في حين منح صوته لبلماضي وغوارديولا وديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، في الاستفتاء الخاص بأفضل مدرب.

وحصل ميسي على 46 بالمئة من نقاط ترتيب قادة ومدربي المنتخبات والصحفيين والجماهير، مقابل 38 بالمئة لفان دايك و36 بالمئة لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وصوّت ميسي هداف برشلونة لماني ثم رونالدو ولاعب الوسط فرينكي دي يونغ.