بلماضي ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة المدربين العشرة المرشحين لجائزة المدرب "الأفضل" لعام 2019.

وضمت القائمة جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر المتوج بكأس أمم إفريقيا 2019.

وسينافس بلماضي كلٌ من ديدييه ديشان ومارسيلو غاياردو وريكاردو غارسيا وبيب غوارديولا ويورغن كلوب وماوريتسيو بوتشيتينو وفيرناندو سانتوس وإيريك تين هاغ وتيتي المتوج مع منتخب البرازيل بلقب كوبا أميركا.

بدأ المدرب صاحب الـ 43 عاماً مسيرته المهنية مع لخويا عام 2010 وحقق معه المفاجأة بالفوز بلقب دوري قطر للنجوم موسمين متتاليين قبل أن يرحل بعد البداية السيئة لموسم 2012-2013.

عمل بلماضي مع منتخب قطر الرديف وتوج معه ببطولة اتحاد غرب آسيا، قبل أن يقضي فترة جيدة جداً مع منتخب قطر الأول قاده خلالها للفوز بلقب خليجي 22 بالانتصار على السعودية في المباراة النهائية.

أخيراً وقبل توليه مهمة تدريب الجزائر خلف رابح مادجر، عمل بلماضي مع الدحيل وحقق معه عدة إنجازات أبرزها الفوز بالدوري القطري مرتين.