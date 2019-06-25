بلماضي: محرز يعتبر نفسه لاعباً عادياً

جدد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، دفاعه عن رياض محرز لاعب مانشستر سيتي داعياً لإبعاد الضغوط عنه حتى يقدم كل إمكاناته مع "الخضر" خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال بلماضي لوسائل الإعلام: "محرز لا يشعر بأنه نجم الفريق الأول، ولا يجيد تقمص هذا الدور".

كما أوضح أن وضع نجم الجزائر في هذه المنزلة قد يؤثر على أدائه، حيث أضاف: "محرز يعتبر نفسه لاعباً عادياً مثل بقية زملائه، ويرفض النجومية".

يذكر أن منتخب الجزائر استهل مشواره في البطولة الإفريقية بفوزٍ مقنعٍ على نظيره الكيني بهدفين دون رد سجل محرز هدفاً منها.