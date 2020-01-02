بلماضي ومحرز الأفضل عربياً

نجح جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، في اقتناص لقب أفضل مدرب لفريق عربي في عام 2019، في الاستفتاء الذي أجراه الموقع الرياضي العربي الأول على مدار الأيام الماضية.

وتفوّق بلماضي على منافسيه في الاستفتاء بفارق كبير، حيث حصد80.7٪ من إجمالي أصوات المشاركين.

وقاد بلماضي منتخب بلاده الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الماضي، للمرة الثانية في تاريخ فريق محاربي الصحراء.

وجاء معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي، في المرتبة الثانية بالاستفتاء بعدما حصد 7.2٪ من الأصوات، ثم رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال السعودي، في المركز الثالث بنسبة 5.8٪. أما فيليكس سانشيز، مدرب المنتخب القطري، فجاء في المركز الرابع بنسبة 3.2٪، متفوقاً على هيليو سوزا، مدرب منتخب البحرين، الذي احتل المركز الأخير بنسبة 3.1٪.

ومع فوزه بلقب كأس إفريقيا 2019، كان هذا اللقب بمثابة جوهرة التاج في مسيرة بلماضي التدريبية حتى الآن.

ومن بين 21 مباراة قاد فيها بلماضي الفريق منذ توليه المسؤولية، كانت منها 16 في 2019.

وخلال هذه المباريات الـ16، حقق الفريق الفوز في 13، وتعادل في 3 فقط، ليكون 2019 عاماً استثنائياً في مسيرة بلماضي التدريبية.

وفاز منتخب الجزائر، بطل إفريقيا، بلقب أفضل منتخب عربي لعام 2019، في الاستفتاء الذي أجراه الموقع الرياضي العربي الأول على مدار الأيام الماضية.

وحسم منتخب الجزائر الاستفتاء لصالحه بنسبة 86.5٪ من إجمالي أصوات المشاركين، بفارق كبير عن منتخب قطر، بطل آسيا، صاحب المركز الثاني، بنسبة 9٪.

أما منتخب البحرين، الذي حصد لقب كأس الخليج هذا العام، فجاء في المركز الثالث بـ4.5٪.

وكان المنتخب الجزائري توج بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الماضي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد التغلب على منتخب السنغال في المباراة النهائية.

كما فاز الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، بلقب أفضل محترف عربي لعام 2019.

وحصل محرز على 36.9٪ من إجمالي أصوات المشاركين في الاستفتاء، مقابل 33.4٪ للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، صاحب المركز الثاني.

فيما جاء المغربي أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد المعار لبوروسيا دورتموند، في المركز الثالث بـ18٪، متفوقا على مواطنيه حكيم زياش، نجم أياكس، صاحب المركز الرابع بـ11.3٪، وأمين حارث، نجم شالكه، صاحب المركز الأخير، بـ0.4٪.

وكان محرز حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة مانشستر سيتي في 2019، فضلاً عن كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية المحترفة، ودرع المجتمع، كما قاد المنتخب الجزائري للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا.

وقدم محرز ورفاقه مثل إسماعيل بن ناصر (أفضل لاعب في البطولة) وبغداد بونجاح ويوسف البلايلي والحارس رايس مبولحي، أداءً شبه مثالي منذ البداية وحتى النهاية تحت إشراف المدرب بلماضي.

وأعاد الأخير الثبات والاستقرار إلى تشكلية تزخر بالمواهب لكنها عانت من مشاكل شتى منذ بلوغ الدور الثاني في مونديال البرازيل 2014.

وعادت الجزائر إلى سابق عهدها في 2019، وستبقى اللحظة العالقة في الأذهان، الركلة الحرة التي نفذها محرز في الثواني القاتلة من نصف النهائي ضد نيجيريا، ومنح من خلالها بلاده هدف الفوز 1-2، والتأهل إلى النهائي لملاقاة السنغال والتغلب عليها 0-1.