بلماضي يرشح محرز لجائزة أفضل لاعب إفريقي

يرى جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري أن مواطنه رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، يستحق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام.

وقال بلماضي، السبت في تصريحات خاصة: “في اعتقادي محرز الأجدر بالجائزة، غالباً ما يجري التركيز على اللاعبين الأفارقة، الذين يسجلون أهدافاً حاسمة أو يصنعونها رفقة أنديتهم، لكن إذا كان هناك وقت لتتويج لاعب جزائري بالجائزة فهو الآن، بعد فوزه بكأس أمم إفريقيا”.

وأضاف “قال ساديو ماني في تصريح سابق، لو طلبوا مني استبدال كأس أمم إفريقيا بلقب دوري أبطال أوروبا، لوافقت على الفور... هو يقول ذلك لأنه يعلم قيمة التتويج بهذا اللقب القاري، فهناك عدة لاعبين كبار، على غرار ديدييه دروغبا، حققوا كل شيء مع أنديتهم وفشلوا في التتويج إفريقياً”.

وعن إمكانية تتويج الجزائر بلقب أمم إفريقيا 2021، للمرة الثالثة في تاريخها، قال بلماضي خلال زيارته إلى مسقط رأسه مدينة مستغانم، حيث حظي بتكريم رسمي وجماهيري “أعتقد أن الحديث عن ذلك سابق لآوانه.

“ما زلنا لم نبدأ التصفيات، ولا يمكننا استباق الأحداث، المهم بالنسبة لنا هو مواصلة حصد الانتصارات، وإسعاد الشعب الجزائري الذي يضع علينا آمالاً كبيرة، ويستحق منا الكثير من التضحيات”.

وختم: “هدفنا الأساسي بلوغ نهائيات إفريقيا 2021، قبل التفكير في كأس العالم، علينا مواصلة العمل وتسيير المرحلة المقبلة مباراة بمباراة، من أجل تفادي الوقوع في أخطاء الماضي”.

وأقيم حفل استقبال بسيط على شرف بلماضي بمسقط رأسه حيث تم منحه وساماً شرفياً وشهادة شكر وتقدير عرفاناً بالمجهود الكبير الذي حققه مع المنتخب وإحرازه للقب إفريقيا.

وتوجه بلماضي بعدها للمشاركة في مباراة ودية استعراضية رفقة أبناء مسقط رأسه ضد قدماء لاعبي مستغانم.

واحتفت الجماهير التي حضرت بالمدرب حيث صفقت له طيلة المباراة.