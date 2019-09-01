بلماضي يعلن قائمة الجزائر لاستحقاقات سبتمبر

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن قائمة محاربي الصحراء، استعداداً لمعسكر سبتمبر الجاري وفقاً للأجندة الدولية.

وكان بلماضي قد نجح مؤخراً في قيادة المنتخب للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019 الذي أقيم في مصر مؤخراً بعد الفوز على السنغال في النهائي.

ويستعد المنتخب الجزائري لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون، سعياً منه للحفاظ على اللقب.

وضمت القائمة كلاً من:

لحراسة المرمى: عز الدين دوخة، رايس مبولحي، أليكساندر أوكيدجة.

الدفاع: جمال بن العمري، عيسى ماندي، إلياس شتي، مهدي تاهرات، حسين بن عيادة، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، رفيق حليش.

الوسط: عدلان قديورة، اسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، زين الدين فرحات، رياض محرز، سفيان فيغولي، يوسف بلايلي.

الهجوم: سعيد بن رحمة، ياسين براهيمي، إسلام سليماني، أندي ديلور، بغداد بونجاح.