بلماضي يكشف موقفه من مشاركة بنزيمة مع الجزائر

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أنه غير مهتم بفكرة استدعاء كريم بنزيمة، مشيراً إلى أنه لا يحتاج إلى هداف ريال مدريد.

وأغلق بلماضي الباب أمام إمكانية انضمام بنزيمة إلى منتخب الجزائر، في تصريحات نشرتها صحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

وقال المدرب الجزائري: "لا نحتاج لمهاجمين جدد، فلدينا لاعبون مثل بغداد بونجاح وإسلام سليماني وآندي ديلور وهلال سوداني، وأنا سعيد جداً بهذه المجموعة".

وشهدت الساعات الماضية حالةً من الجدل حول مستقبل مهاجم ريال مدريد مع منتخب فرنسا، خاصة بعد الخلاف المشتعل بين اللاعب ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريه.

وكان لو غريه قد أعلن أن مسيرة بنزيمة مع منتخب الديوك قد انتهت، ليرد بالإشارة إلى إمكانية تمثيله لمنتخب آخر، أي الجزائر.