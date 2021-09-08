بند في عقد ميسي مع باريس سان جيرمان يمنح الأرجنتين الأولوية

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان يمنح المهاجم أولوية تمثيل منتخب بلاده.

وانضم الهداف المخضرم إلى الفريق الفرنسي في العاشر من الشهر الماضي بعد رحيله عن برشلونة الذي لم يجدد عقده كما كان متوقعاً.

ووقع "ليو" على عقد مع سان جيرمان لمدة موسمين مع إمكانية إضافة موسم ثالث.

وسينتظر الباريسيون فترة أطول لمشاهدة ميسي على ملعب بارك دو برانس عقب مشاركته الدولية مع منتخب الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وخاض الأرجنتيني مع زملائه بداية اللقاء أمام البرازيل قبل أن يوقف مسؤولو الصحة البرازيليون المواجهة بعد مرور 5 دقائق فقط على بدايتها لتواجد 4 لاعبين من التانغو قادمين من إنجلترا.

وتصنف المملكة المتحدة ضمن القائمة الحمراء للبرازيل ويتوجب على جميع القادمين منها الخضوع لفترة حجر صحي إجباري.